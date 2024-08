Bela hiša vztraja pri zagotovilih o napredku pogajanj o premirju v Gazi

Washington, 26. avgusta - Tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby je danes novinarjem v Beli hiši znova zagotovil, da je v pogajanjih o izpustitvi talcev in premirju v Gazi prišlo do napredka, ne glede na obsežno medsebojno obstreljevanje Izraela in libanonskega gibanja Hezbolah. Dejal je, da se bodo pogovori v Kairu nadaljevali.