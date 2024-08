WHO z načrtom za strateško pripravljenost in odziv na izbruh mpox

Ženeva, 26. avgusta - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes objavila načrt strateške pripravljenosti in odziva na izbruh mpox oziroma opičjih koz, s katerim naj bi preprečili nadaljnji prenos virusa med ljudmi. Objava načrta sledi razglasitvi javnozdravstvene krize globalnih razsežnosti zaradi izbruha mpox 14. avgusta, so sporočili iz WHO.