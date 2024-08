V zrušenju ledene jame na ledeniku na Islandiji umrl turist

Reykjavik, 26. avgusta - Na Islandiji se je v nedeljo med obiskom skupine turistov porušila stena v ledeni jami na ledeniku, pri čemer je življenje izgubila najmanj ena oseba, še ena je utrpela poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico. Iskanje dveh pogrešanih so preklicali, saj je bilo v skupini le 23 turistov in ne 25, kot so sprva domnevali.