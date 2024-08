V Tivoliju ob mednarodni noči pripravljajo lov netopirjev

Ljubljana, 29. avgusta - Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev bo danes ob 20. uri ob ribniku za Čolnarno v Tivoliju izvedlo lov netopirjev, s katerim zaznamujejo mednarodno noč netopirjev in ozaveščajo o pomenu in varstvu teh sesalcev. Mednarodni sporazum o varstvu evropskih vrst netopirjev Eurobats koordinira program že od leta 1997.