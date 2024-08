Naročila trajnega blaga v ZDA julija opazno narasla

Washington, 26. avgusta - Naročila trajnega blaga v ZDA so julija glede na junij narasla za 9,9 odstotka na 289,6 milijarde dolarjev, kar je preseglo pričakovanja analitikov Wall Streeta, ki so napovedovali le okrog štiriodstotno rast, je objavilo ministrstvo za trgovino ZDA. Naročila so sicer junija glede na maj po popravljenih podatkih padla za 6,9, ne za 6,6 odstotka.