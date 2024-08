Iran in Katar ob zastoju pogajanj pozivata k prekinitvi ognja v Gazi

Teheran/Gaza, 26. avgusta - Iranski zunanji minister Abas Aragči in njegov katarski kolega Mohamed bin Abdulrahman sta danes znova pozvala k prekinitvi ognja v Gazi. Do njunega poziva prihaja v času obiska bin Abdulrahmana v Teheranu in zastoja mirovnih pogajanj ob posredovanju Katarja, Egipta in ZDA. Izraelska vojska medtem nadaljuje z napadi na Gazo.