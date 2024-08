Skupne krajine: najprej čudenje naravi, nato lekcija

piše Alenka Vesenjak

Ljubljana, 27. avgusta - Festival Mladi levi se je v 27. izvedbi tokrat začel drugače. Ne s predstavo in nato slavno zabavo, na kateri si obiskovalke in obiskovalci v prvi vrsti pripovedujejo, kako so preživeli poletje. Ta bo zadnji dan, ko bo lahko beseda v prvi vrsti tekla o tem, kaj vse je festival ponudil tokrat. Letos se je začelo z gozdom, s štirimi dnevi narave.