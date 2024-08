Slovenske odbojkarice samozavestno v dvoboja z Izraelom in Estonijo

Ljubljana, 26. avgusta - Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v torek in četrtek po šestih pripravljalnih tekmah čakata kvalifikacijski za evropsko prvenstvo 2026. Slovenke so danes v dvorani Maksa Pečarja v Črnučah, kjer bosta obe tekmi, opravile še zadnji trening, v tekmi pa bodo krenile samozavestno in v pričakovanju zmag.