Živalski vrt Ljubljana bogatejši za nov par sibirskih tigrov

Ljubljana, 26. avgusta - V Živalski vrt Ljubljana sta prispela samica in samec sibirskega tigra, s čimer so zaokrožili letošnje pridobitve novih živali. Letos so tako pozdravili nov par sibirskih tigrov, azijsko levinjo, filipinske kljunorožce, svinjske jelene, indokitajske sika jelene, vzhodne kune vrečarice, ovratničarske čaje in jastrebje pegatke, so sporočili.