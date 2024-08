Ljubljanska borza: Indeks pridobil več kot pol odstotka

Ljubljana, 26. avgusta - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 0,59 odstotka na 1611,40 točke. Indeks so navzgor potisnile predvsem danes najbolj prometne delnice NLB, ki so se podražile za dva odstotka. Med blue chipi so se kot edine pocenile delnice Save-RE. Borzni posredniki so skupaj opravili za 1,03 milijona evrov poslov.