Surs: Lani manj kulturnih prireditev in manj obiskovalcev kot pred epidemijo leta 2019

Ljubljana, 31. avgusta - Na odrih slovenskih kulturnih ustanov so v minulem letu pripravili nekaj več kot 24.100 prireditev, ki si jih je ogledalo več kot 3,9 milijona obiskovalcev. To je po podatkih Statističnega urada RS (Surs) 12 odstotkov manj kot v predepidemičnem letu 2019, ko so jih našteli okoli 4,45 milijona. Nekoliko manj je tudi zaposlenih v kulturnih ustanovah.