Srebrna nit opozarja na skrb za starejše v poletni vročini

Ljubljana, 26. avgusta - Srebrna nit - Združenje za dostojno starost z javnim pismom poziva ministrstvo za solidarno prihodnost, da začne voditi evidenco stanja v domovih za starejše glede hlajenja prostorov. NIJZ in ministrstvo za zdravje pa poziva, da pristopita h kampanji za ozaveščanje starejših glede poletne vročine in ustrezne hidracije, so sporočili iz združenja.