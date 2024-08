V UKC Ljubljana z novimi prikazovalniki ozaveščajo o diseminiranem plazmocitomu

Ljubljana, 26. avgusta - V avli glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so začasno postavili tri prikazovalnike za interaktivno raziskovanje diseminiranega plazmocitoma. Gre za neozdravljivo obliko krvnega raka, ki pa je ob pravočasni diagnostiki in vseh terapevtskih možnostih v zadnjih letih dobro obvladljiv in bolnikom omogoča dolgo preživetje.