Velenjska občina v novem šolske letu za šolstvo in izobraževanje namenila 11,6 milijona evrov

Velenje, 26. avgusta - Velenjska občina je v novem šolskem letu za šolstvo in izobraževanje namenila 11,6 milijona evrov. Od tega je sedem milijonov evrov za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, tri milijone evrov za primarno izobraževanje, 212.900 evrov za glasbeno šolstvo, 222.000 evrov za terciarno izobraževanje in za druge izobraževalne programe 65.700 evrov.