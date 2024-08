Prenos tekočin na letališčih v EU začasno znova povsod omejen na 100 mililitrov

Bruselj, 28. avgusta - S 1. septembrom bo po odločitvi Evropske komisije na vseh letališčih v EU začasno spet veljala omejitev prostornine posod za tekočine, ki jih lahko potniki vzamejo na letalo, na 100 mililitrov. V Bruslju namreč niso prepričani o zanesljivosti novih naprav za pregled prtljage in želijo dodatna zagotovila. Upravljavci letališč so do ukrepa kritični.