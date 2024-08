S centralnimi prezračevalnimi sistemi boljši zrak za novomeške učence in otroke

Novo mesto, 26. avgusta - Mestna občina Novo mesto je začela vgradnjo sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo v osnovnih šolah Otočec in Dragotin Kette ter v vrtčevski enoti Labod. Z njimi želi učencem in otrokom omogočiti svež in čist zrak v šolskem okolju v vseh letnih časih ter izboljšati energetsko učinkovitost stavb.