V Avstraliji namerili nov zimski temperaturni rekord

Sydney, 26. avgusta - Na severozahodni obali Avstralije so izmerili nov zimski temperaturni rekord. Termometer se je povzpel na 41,6 stopinje Celzija, s čimer so na merilni postaji Yampi Sound za 0,4 stopinje Celzija presegli preteklo najvišjo temperaturo, izmerjeno pozimi. Avgusta 2020 so jo namerili v Roebucku na zahodni obali.