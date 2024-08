Poginuli delfin v slovenskem morju ustreljen

Strunjan/Piran, 26. avgusta - Obdukcija poginulega delfina, ki so ga raziskovalci slovenskega društva za morske sesalce Morigenos našli konec junija pred Strunjanom, je pokazala, da je poginil zaradi posledic strela z orožjem. Ker so delfini v Sloveniji in Evropi strogo zavarovana vrsta, gre za kaznivo dejanje, zaradi česar so v društvu primer prijavili tudi policiji.