Brata Gallagher namignila na ponovno združitev skupine Oasis

London, 27. avgusta - Britanska skupina Oasis, ki je zaslovela z uspešnicami, kot so Wonderwall, Don't Look Back In Anger ter Champagne Supernova, je leta 2009 razpadla. Kot namigujeta brata Noel in Liam Gallagher, se morda obeta ponovna združitev skupine. Kot sta napovedala, bo novica o tem objavljena danes ob 8. uri po britanskem času.