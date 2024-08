Požarišče na Komarči bodo še naprej nadzirali

Bohinj, 26. avgusta - Bohinjski gorski reševalci in gasilci so ob pomoči helikopterja Slovenske vojske v nedeljo znova prekopavali in zalivali požar, ki ga je sredi avgusta na Komarči zanetila strela. Danes gašenja ne bodo nadaljevali, saj to ni potrebno, situacijo bodo še naprej nadzirali z dronom in počakali na dež, ki bo dokončno pogasil požar.