Srbska policija na meji več ur zadrževala hrvaško pevko Severino

Zagreb, 26. avgusta - Srbska policija je v nedeljo zvečer na meji s Hrvaško več ur zadrževala hrvaško pevko Severino Vučković. Po zaslišanju so ji odobrili vstop v državo, a se je pevka odločila za vrnitev na Hrvaško, pišejo srbski in hrvaški mediji. Vučković je danes potrdila navedbe in sporočila, da se v Srbijo ne bo vrnila, dokler se ne spremeni tamkajšnja oblast.