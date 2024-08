Policisti prijeli osumljena kraje žag in nakita pri Slovenski Bistrici

Maribor, 26. avgusta - Policisti so prijeli 38-letno žensko in 22-letnega moškega, ki ju sumijo, da sta prejšnji teden v okolici Slovenske Bistrice vstopila v odklenjeno stanovanjsko hišo in ukradla tri motorne žage. Pri osumljencih so našli več kosov nakita, za katere sumijo, da prav tako izvirajo iz kaznivih dejanj, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.