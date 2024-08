V napadih separatistov v Pakistanu ubitih več deset ljudi

Karači, 26. avgusta - V usklajenih napadih separatistov v provinci Balučistan na jugozahodu Pakistana je bilo danes ubitih najmanj 39 ljudi, so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdile tamkajšnje oblasti. V enem od napadov so storilci na cesti ustavili več vozil in ustrelili skupno 23 ljudi, večinoma iz Pandžaba.