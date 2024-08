Izola, 26. avgusta - Na območju Izole sta se v soboto dopoldne sprla in stepla brata, pri čemer je bil eden izmed njiju poškodovan. Drugemu, 45-letnemu bratu so policisti odvzeli prostost. Privedli so ga pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Kot so še sporočili s Policijske uprave Koper, poškodovani ni življenjsko ogrožen.