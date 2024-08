Na Agrinem živilskem posvetu o neželenih učinkih živilskih sestavin

Gornja Radgona, 26. avgusta - Na današnjem živilskem posvetu na sejmu Agra so razpravljali tudi o neželenih učinkih, povezanih s prehranskimi dopolnili ter obogatenimi in novimi živili. Po besedah Urške Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje od živil pričakujemo, da so varna, a pogosto prihaja do mikrobioloških okužb, alergij ali drugih neželenih učinkov.