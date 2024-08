Ljubljanska borza: Dopoldne v ospredju delnice NLB

Ljubljana, 26. avgusta - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,06 odstotka. Nad gladino so ga potisnile predvsem delnice NLB, ki se dražijo za več kot odstotek. Delnice banke so zaenkrat tudi najbolj prometne, z njimi so vlagatelji sklenili za nekaj več kot 130.000 evrov poslov.