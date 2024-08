Policija išče storilca ropa v igralnici v Ankaranu

Koper, 26. avgusta - Policisti iščejo moška, ki sta okoli 3. ure oropala igralnico v Ankaranu. Takoj po prejetem obvestilu so postavili blokade. Trenutno poteka kriminalistična preiskava in pregled ožje ter širše okolice, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Moška sta po navedbah policije stara okoli 30 let, suhe postave, visoka med 180 in 185 centimetri.