Rusija izvedla obsežne napade na več ukrajinskih regij

Kijev/Moskva, 26. avgusta - Ruska vojska je v jutranjih urah izvedla nove obsežne napade z raketami in droni na več ukrajinskih regij, pri čemer so bile ubite najmanj tri osebe, več je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Dnipropetrovska, Zaporožja in Lucka. Tarča napadov je bil tudi Kijev, kjer je odjeknilo več eksplozij.