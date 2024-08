V Križankah bossa nova v izvedbi slovenske zasedbe in brazilskega pianista

Ljubljana, 26. avgusta - V Križankah bo zvečer zazvenela brazilska bossa nova v izvedbi slovenske zasedbe Bossa de Novo in brazilskega pianista Cesarja Camarga Mariana. Na koncertu v okviru Ljubljana festivala bodo prvič izvedli skladbe z novega albuma, ki so ga ustvarili s pianistom, s katerim so na festivalu nastopili že lani. Za album je pripravil nove priredbe skladb.