V zrušenju ledene jame na ledeniku na Islandiji umrl turist

Reykjavik, 26. avgusta - Na Islandiji se je v nedeljo med obiskom skupine turistov porušila stena v ledeni jami na ledeniku, pri čemer je življenje izgubil najmanj en človek, še eden je utrpel poškodbe in so ga prepeljali v bolnišnico. Dva turista iz skupine še vedno pogrešajo in danes nadaljujejo iskanje, ki so ga v nedeljo prekinili zaradi teme in nevarnih razmer.