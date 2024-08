Cene nafte navzgor

Singapur, 26. avgusta - Cene surove nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Na trgih se krepi bojazen, da bi lahko spopadi na Bližnjem vzhod vplivali na motnje v oskrbi z nafto, medtem ko so na drugi strani napovedana znižanja obrestnih mer v ZDA izboljšala obete za svetovno gospodarstvo in povpraševanje po gorivu, poroča agencija Reuters na spletni strani.