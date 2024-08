Policija bo zoper organizatorja mariborskega derbija uvedla hitri postopek

Maribor, 25. avgusta - Nogometaši Maribora in Olimpije so se v velikem derbiju 6. kroga Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Na začetku 15. minute je bila tekma za skoraj pol ure prekinjena, ko so na igrišče prileteli predmeti. Policija bo zoper organizatorja uvedla hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.