Večer o prepletu kmetijstva in politike (26. 8.)

Maribor, 25. avgusta - Timotej Milanov v komentarju Kmetijstvo in politika piše o prepletu kmetijstva in politike. Avtor poudarja, da so slovenski kmetje vešči političnega organiziranja, tako v lastnih strukturah kot tudi v strankarski politiki. V tem oziru je bil tudi letošnji kmetijski sejem Agra vsaj toliko pomembno politično srečanje kot kmetijski sejem.