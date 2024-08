Zakonca Prezelj zlata na veteranskem SP v atletiki

Göteborg, 25. avgusta - Dušan Prezelj je na veteranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki je potekalo v Göteborgu na Švedskem, osvojil zlato medaljo v skoku v višino v kategoriji do 75 let, preskočil je 1,45 m. Njegova žena Stanka je v isti disciplini v kategoriji do 70 let osvojila drugo slovensko zlato na tekmovanju z 1,16 m.