V Kanadi na SP šesto in osmo mesto za slovenska čolna

Montreal, 25. avgusta - V kanadskem mestu St. Catharines, kjer se je danes končalo svetovno veslaško prvenstvo za člane do 23 let in mladince, sta nastopila dva slovenska čolna. Boljši je bil dvojec brez krmarja v postavi Arne Završnik in Jakob Brglez, ki je osvojil šesto mesto. V konkurenci dvojnih dvojcev za mladinke sta bili osmi Hana Indihar in Lara Čas.