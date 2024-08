Po obstreljevanju med Hezbolahom in Izraelom pozivi k umiritvi razmer

Bejrut, 25. avgusta - Libanonski premier Nadžib Mikati in predstavniki Združenih narodov so danes pozvali k umiritvi razmer, potem ko je ponoči prišlo do obsežne izmenjave ognja med izraelsko vojsko in libanonskim oboroženim gibanjem Hezbolah. Jemenski hutijevski uporniki so medtem pozdravili napad Hezbolaha.