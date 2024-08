Gneča še na meji z Avstrijo in na štajerski avtocesti

Ljubljana, 25. avgusta - Zastoji so popoldne še pred Karavankami in Šentiljem na meji z Avstrijo ter na štajerski avtocesti pred Trojanami v smeri Ljubljane, promet na primorski avtocesti in na cestah na Obali, kjer so bili dopoldne zastoji, pa je zaenkrat tekoč, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.