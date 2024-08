Na francoskem letališču aretirali prvega moža Telegrama

Pariz, 25. avgusta - Francoska policija je na letališču v bližini Pariza aretirala soustanovitelja in glavnega izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, in sicer zaradi domnevnih kaznivih dejanj, povezanih z njegovo aplikacijo za sporočanje Telegram. Na pridržanje so se že odzvale ruske oblasti in v Rusiji živeči ameriški žvižgač Edward Snowden.