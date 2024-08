Olimpijska junakinja izbrana za nemško nogometašico leta

Frankfurt, 25. avgusta - Nemška olimpijska junakinja in vratarka Ann-Katrin Berger je bila izbrana za nogometašico leta v Nemčiji. V anketi športne revije Kicker je prejela 144 glasov. Rezultati so bili objavljeni v nedeljo. To je prvič po letu 1998, da je nagrado prejela vratarka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.