Krimovke po olimpijskem premoru podjetne na pripravljalnih tekmah

Ljubljana, 25. avgusta - Za rokometašicami Krima Mercatorja je prvi teden priprav v skoraj polni zasedbi. Tigrice so se po ponedeljkovem prvem skupnem treningu do četrtka pripravljale v domačih Stožicah, nato pa so v petek odpotovale v Koprivnico, kjer so nastopile na tradicionalnem turnirju Josip Samažija-Bepo.