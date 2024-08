Hezbolah: Operacije proti Izraelu za danes končane

Bejrut, 25. avgusta - Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je sporočilo, da so njihove operacije proti Izraelu za danes končane in da bo vodja gibanja Hasan Nasrala popoldan podal izjavo o razvoju dogodkov, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem so zanikali trditve Izraela, da je izraelska vojska s preventivno akcijo preprečila obsežen napad.