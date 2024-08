V Novi Gorici pred deaktivacijo bombe zaključena evakuacija

Nova Gorica, 25. avgusta - Zaradi onesposobitve bombe iz 2. svetovne vojne je v Novi Gorici zjutraj potekala evakuacija na slovenski in italijanski strani. Na slovenski strani je evakuacija zaključena, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica. Do 10. ure so pristojni preverjali, ali je na območju evakuacije morda ostala še kakšna oseba.