V Novi Gorici pred deaktivacijo bombe zaključena evakuacija

Nova Gorica, 25. avgusta - Zaradi onesposobitve bombe iz 2. svetovne vojne je v Novi Gorici zjutraj potekala evakuacija na slovenski in italijanski strani. Na slovenski strani je evakuacija zaključena. Do 10. ure bodo pristojni preverjali, ali je na območju evakuacije morda ostala še kakšna oseba, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica.