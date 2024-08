Manchester City s Haalandom in De Bruynejem do zmage

Manchester, 24. avgusta - Prvak angleške nogometne lige Manchester City je v drugem krogu zabeležil zanesljivo zmago proti novincu Ipswichu. Slavil je s 4:1 (3:1), glavni delež k temu pa sta prispevala Erling Haaland in Kevin De Bruyne. Do druge zmage po dveh tekmah sta ob Cityju prišla tudi Brighton in Arsenal.