Gorski reševalci pomagali več gornikom

Kranjska Gora/Kamnik/Luče, 24. avgusta - Gorski reševalci so imeli tudi danes kar nekaj dela. Med drugim so pomagali plezalcu, ki se je poškodoval pri padcu v severni steni Triglava, planincu, ki je obolel pod Rjavino, in planincu, ki je padel pod vrhom Ojstrice. Zaradi poškodbe je pomoč potrebovala tudi pohodnica v bližini koče na Loki pod Raduho.