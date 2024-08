Roglič po zmagi v lovu na O'Connorja pridobil 56 sekund

Granada, 24. avgusta - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec osme etape dirke po Španiji od Ubede do Sierra de Cazorle (158,7 km). V primerjavi z vodilnim na Vuelti, Avstralcem Benom O'Connorjem (Decathlon AG2R), je tokrat pridobil 46 sekund na cesti in deset dodatnih bonifikacijskih sekund z etapno zmago.