Osrednji pesniški gostji na Dnevih poezije in vina o navdihih

Ptuj, 24. avgusta - Osrednji gostji letošnjih Dnevov poezije in vina, danska pesnica Pia Tafdrup in belorusko-ameriška pesnica Valžina Mort, sta na današnjem literarnem pogovoru pojasnjevali navdihe, iz katerih črpata. Pri tem se je izkazalo, da sta si v osnovi različni: če se prva zaveda svojih korenin in je nanje tudi navezana, se druga že vseskozi počuti odtujeno.