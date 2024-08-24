Izidi kolesarske dirke po Španiji

* Izidi, 8. etapa, Ubeda - Sierra de Cazorla (158,7 km): 1. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:38:34 2. Enric Mas (Špa/Movistar) isti čas 3. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) + 0:14 4. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) 0:17 5. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 0:21 6. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) isti čas 7. Harold Tejada (Kol/Astana Qazaqstan) 0:24 8. Eddie Dunbar (Irs/Jayco AlUla) 0:26 9. Lennert Van Eetvelt (Bel/Lotto Dstny) 0:29 10. Jack Haig (Avs/Bahrain-Victorious) isti čas ... 17. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 0:46 ... - skupni vrstni red (8/21): 1. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 31:23:27 2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 3:49 3. Enric Mas (Špa/Movistar) 4:31 4. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) 5:00 5. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 5:13 6. Lennert Van Eetvelt (Bel/Lotto Dstny) 5:15 7. Cristian Rodriguez (Špa/Arkea-B&B Hotels) 5:19 8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 5:24 9. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 5:25 10. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 5:26 ...