Izidi kolesarske dirke po Španiji

Granada, 24. avgusta - Izidi 8. etape kolesarske dirke po Španiji in skupni vrstni red.

* Izidi, 8. etapa, Ubeda - Sierra de Cazorla (158,7 km):
 1. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)      3:38:34
 2. Enric Mas (Špa/Movistar)                        isti čas
 3. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step)               + 0:14
 4. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious)             0:17
 5. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                   0:21
 6. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers)         isti čas
 7. Harold Tejada (Kol/Astana Qazaqstan)                0:24
 8. Eddie Dunbar (Irs/Jayco AlUla)                      0:26
 9. Lennert Van Eetvelt (Bel/Lotto Dstny)               0:29
10. Jack Haig (Avs/Bahrain-Victorious)              isti čas
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17. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R)                   0:46
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- skupni vrstni red (8/21):
 1. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R)               31:23:27
 2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)       + 3:49
 3. Enric Mas (Špa/Movistar)                            4:31
 4. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious)             5:00
 5. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step)                 5:13
 6. Lennert Van Eetvelt (Bel/Lotto Dstny)               5:15
 7. Cristian Rodriguez (Špa/Arkea-B&B Hotels)           5:19
 8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                   5:24
 9. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)      5:25
10. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R)                     5:26
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alz/alz
© STA, 2024