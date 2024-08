Skupna zmaga na Touru za mlajše kolesarje za las Britancu

Sestriere, 24. avgusta - Britanski kolesar Joseph Blackmore je zmagovalec 60. izvedbe dirke po Franciji za mlajše člane. V zadnji razburljivi etapi do vrha prelaza Finestre v Italiji je zasedel drugo mesto in za las ubranil velikansko prednost pred prvim zasledovalcem in danes najboljšim Špancem Pablom Torresom. Slovenska selekcija ni krojila razpleta pri vrhu.