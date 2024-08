Za več mladih kmetov v Sloveniji bo potrebna generacijska prenova

Gornja Radgona, 24. avgusta - Razmere v kmetijstvu so za mlade kmete zaskrbljujoče. V Sloveniji je mladih kmetov, torej nosilcev kmetij, starih do 35 let, 3,5 odstotka, kar je daleč za primerljivimi evropskimi državami in pod evropskim povprečjem, je za STA povedala vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri ZSPM Doris Letina. Rešitev vidi v generacijski prenovi.